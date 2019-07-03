رياضة | مصطفى دياو أفضل لاعب في مباراة تونس وموريتانيا

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توج نجم منتخب موريتانيا مصطفى دياو بجائزة أفضل لاعب في مباراة تونس وموريتانيا والتي جرت على استاد السويس في ختام مباريات المجموعة الخامسة.

وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف ليفادر المنتخب الموريتاني البطولة مرفوع الرأس بعد حصد نقطتين في أول مشاركة تاريخية له بالكان.

وتأهل منتخب مالي أول المجموعة الخامسة وخلفه منتخب تونس في ودع أنجولا وموريتانيا النهائيات.