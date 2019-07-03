رياضة | عاجل.. مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار اليوم الثلاثاء، على منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها دولة مصر على ملاعبها حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الستة عشر بعد الفوز في المباريات الثلاثة وحصد العلامة الكاملة حيث تصدر مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط حيث فاز على زيمبابوي 1-0 والكونغو الديمقراطية 2-0 وأوغندا 2-0.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد جميع مباريات دور الستة عشر كالآتي:

- المغرب × بنين:

يوم الجمعة 5 يوليو في الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

- أوغندا × السنغال:

يوم الجمعة 5 يوليو في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- نيجيريا × الكاميرون:

يوم السبت 6 يوليو في الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

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- مصر × جنوب أفريقيا:

يوم السبت 6 يوليو في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- مدغشقر × الكونغو الديمقراطية:

يوم الأحد 7 يوليو في الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

- الجزائر × غينيا:

يوم الأحد 7 يوليو في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- ساحل العاج × مالي:

يوم الإثنين 8 يوليو في الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

- غانا × تونس:

يوم الإثنين 8 يوليو في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.