رياضة | منتخب تونس يتعادل سلبيا أمام موريتانيا ويصعد لدور الـ١٦ في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب تونس يتعادل سلبيا أمام موريتانيا ويصعد لدور الـ١٦ في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب تونس أمام نظيره موريتانيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

الأفضلية في الشوط الأول كان للمنتخب الموريتاني حيث أهدر لاعبيه عدة فرص محققة لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني انتقلت السيطرة للفريق التونسي، ولم ينجح لاعبوه في ترجمة الفرص التي سنحت لهم لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع منتخب تونس رصيده إلى ٣ نقاط محتلا المركز الثاني خلف مالي، كما رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى نقطتين.