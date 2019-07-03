رياضة | عاجل.. مصر تواجه جنوب إفريقيا في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر تواجه جنوب إفريقيا في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر منافسه منتخب جنوب أفريقيا يوم السبت 6 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الدور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة الأولى، وذلك بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات على منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا بثنائية نظيفة، وعلى منتخب زيمبابوي بهدف نظيف.

بينما صعد منتخب جنوب أفريقيا كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وحيدة على حساب منتخب نامبيا، والهزيمة أمام منتخبي كوت ديفوار والمغرب.