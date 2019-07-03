الامارات | «دبي الرياضي» و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية» يتعاونان في تنظيم الفعاليات وتوحيد الجهود

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية» يتعاونان في تنظيم الفعاليات وتوحيد الجهود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم مجلس دبي الرياضي و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية» اتفاقية تعاون لتوحيد جهود الطرفين في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أوساط طلبة الجامعات في دبي، وجعلها أسلوب حياة، باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية، ومجالاً لتعزيز التعارف والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع.

ووقع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، محمد عبدالله، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله خليفة بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مجموعة تيكوم»، وعدد من مديري الإدارات والأقسام في المجلس و«تيكوم».

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وتأتي اتفاقية التعاون بين الطرفين ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتطوير الرياضة المجتمعية في دبي، بالتعاون مع كبرى الهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، وهي المبادرة التي أصبحت المظلة لتوحيد كل الجهود لتنظيم وتطوير الفعاليات الرياضية المجتمعية بدبي.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنظيم فعاليات رياضية على مدار العام، تحت مظلة «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، وتسجيل جميع الأحداث الرياضية التي تقيمها الأكاديمية على موقع مجلس دبي الرياضي، إلى جانب دعم مشاركة الطلاب في برامج التدريب والعمل التطوعي، والترويج لفعاليات مجلس دبي الرياضي لدى الجامعات والطلاب، وتسهيل تواصل المجلس مع الجامعات، ودعم المجلس في مجالات البحث العلمي والدراسات ذات الصلة بالرياضة.

كما تتضمن الاتفاقية تشجيع المستثمرين على إقامة منشآت رياضية في الأراضي التابعة للأكاديمية، وتسهيل أعمالهم، والسماح للمجلس باستخدام المرافق الرياضية في تنفيذ الفعاليات المجتمعية، فيما ستتم إضافة الأحداث الرياضية لمدينة دبي الأكاديمية العالمية، ضمن التقويم السنوي للأحداث الرياضية لمجلس دبي الرياضي.