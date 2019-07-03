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الامارات | الشارقة يستعيد هوية ملك الدوري بعد 23 عاماً

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منصور السندي – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الشارقة لقب دوري الخليج العربي للموسم الكروي المنصرم 2018-2019، بجدارة، بعد غياب دام نحو 23 عاماً منذ آخر لقب حققه في عام 96، ويعد هذا اللقب السادس للفريق طوال تاريخه، والأول له في عهد الاحتراف، بعدما نجح المدرب الوطني، عبدالعزيز العنبري، في قيادة فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي له ولناديه، ومثلت مباراة الشارقة أمام الوحدة في الجولة قبل الأخيرة الأهم في مسيرة الفريق، كونه حسم فيها اللقب بعدما فاز بنتيجة 3-2.

وحقق الشارقة في المسابقة الفوز في 17 مباراة، منها تسع خارج أرضه، وثمانٍ على أرضه، وتعادل في ثماني مباريات، منها خمس على ملعبه وثلاث خارج ملعبه، وخسر الفريق طوال مشواره بالدوري في مباراة واحدة فقط أمام الوصل، خارج ملعبه، في الجولة 24، حاصداً 59 نقطة من أصل 78 نقطة في 26 جولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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