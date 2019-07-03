الامارات | لاعب جزائري شاب يتلاعب بحارس ودفاع تنزانيا بمهارة عالية

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جزائري شاب يتلاعب بحارس ودفاع تنزانيا بمهارة عالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نجم منتخب الجزائر، أدم أوناس (22 عاماً)، سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، مؤكداً أن اللاعبين كان لديهم إصراراً كبيراً لمواصلة الانتصارات.

وقال أوناس، الذي يلعب كوسط مهاجم مع نابولي الإيطالي في تصريحات صحافية: «إن الفوز بثلاث مباريات أمر جيد ويعطينا الثقة بالأدوار النهائية»، مضيفاً أن «منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية مازالت طويلة، ومن الصعب تحديد الفائز بها».

وحصل أدم أوناس على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده، التي أقيمت أول من أمس، أمام المنتخب التنزاني، على ملعب السلام، وانتهت بفوز الجزائر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وتألق أدم أوناس خلال المباراة، ونجح في تسجيل هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلها منتخب بلاده، وسط أداء باهر ولافت، إذ تمكن من تسجيل هدفه الأول بعد تجاوز الدفاع والحارس بمهارة عالية منفرداً بالرمى، ثم كرر فعلته منفرداً بالحارس.

وأنهى المنتخب الجزائري دور المجموعات متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، بعدما جمع تسع نقاط، ثم المنتخب السنغالي في المركز الثاني بست نقاط، ثم المنتخب الكيني بثلاث نقاط، ويتذيل منتخب تنزانيا جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

• نجح أوناس في تسجيل هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلها منتخب بلاده.