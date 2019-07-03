الامارات | الوصل يتعاقد مع البرازيلي لوكاس غالفاو

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتعاقد مع البرازيلي لوكاس غالفاو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب البرازيلي لوكاس غالفاو، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون الكشف عن قيمة أو مدة التعاقد.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، أشار إلى أن غالفاو انتقل إلى الوصل قادماً من نادي إنغولشتات الألماني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إذ يلعب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في خط الدفاع، في مركزي قلب الدفاع والمدافع الأيسر.

والأمر البارز بالنسبة إلى مسيرة البرازيلي غالفاو، أنه طوال مسيرته، لم يلعب موسمين متتالين مع أي فريق، بينما لم يلعب أي مباراة في آخر سبعة أشهر بداعي الإصابة، وخاض مع إنغولشتات تسع مباريات في دوري الدرجة الثانية الألماني في الموسم الماضي.

وأعلن الوصل بشكل غير رسمي عن عدم الاعتماد على اللاعب عبدالله صالح في الموسم المقبل، بعدما منح البرازيلي لوكاس غالفاو، الرقم 3 وهو القميص الخاص بعبدالله صالح، إذ كان الأخير قريباً من الانتقال إلى اتحاد كلباء، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين.

من جهة أخرى، أكدت وسائل الإعلام الإكوادورية انتقال الإكوادوري فيرناندو غايبور إلى الوصل قادماً من إنديبندينتي الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بينما اختلفت قيمة تقدير قيمة الإعارة بين 300 و700 ألف دولار.

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وأوضحت صحيفة «تي واي سي سبورتس» أن فيرناندو غايبور وافق على الانتقال إلى الوصل، بعدما اتفق «الإمبراطور» مع إنديبندينتي على استعارة اللاعب الإكوادوري لمدة موسم واحد مقابل 700 ألف دولار، مع أحقية «الأصفر» في شراء غايبور عقب نهاية الموسم مقابل 3.5 ملايين دولار.

في المقابل، ذكرت صحيفة «إكوا غول» أن الوصل تعاقد رسمياً مع غايبور، مقابل حصول إنديبندينتي الأرجنتيني على 300 ألف دولار، أما صحيفة «بولا في أي بي» أشارت إلى أن قيمة الإعارة تبلغ 500 ألف دولار.

وفي حال اكتمال صفقة انتقال فيرناندو غايبور إلى الوصل، سيضم «الفهود» في صفوفه خمسة لاعبين أجانب، هم اللاعب الإكوادوري، والبرازيليون، لوكاس غالفو، وويلتون سواريز، وفابيو ليما، ورونالدو مينديز، إذ يتجه الجهاز الفني لـ«الإمبراطور»، إلى عدم قيد مينديز في قائمة الوصل للموسم المقبل، بعدما تم التأكد من غيابه عن الملاعب لفترة لن تقل عن شهرين.

• لوكاس يلعب في مركزي قلب الدفاع والمدافع الأيسر.

• لوكاس غالفاو انضم إلى الوصل قادماً من إنغولشتات الألماني.