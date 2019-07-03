الامارات | نادي دبي للرياضات البحرية ينظم 30 فعالية متنوعة في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبي للرياضات البحرية ينظم 30 فعالية متنوعة في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني وروزنامة السباقات البحرية والفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي في الموسم البحري الجديد 2019-2020.

وحدد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الـ14 من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة الفعاليات بإقامة أولى محطات بطولة دبي جونيور ريغاتا لناشئ وصغار الشراعية الحديثة في شواطئ جميرا.

ويتضمن البرنامج الزمني للسباقات والفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي ما يصل إلى 30 فعالية متنوعة، رياضية وشبابية وتراثية وحديثة، فضلاً عن المشاركات المجتمعية والمناسبات الوطنية التي درج النادي على المشاركة فيها سنوياً.

وخاطب مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهات التي تشرف على تنظيم الأنشطة المختلفة، مثل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ولجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء، لتتعرف إلى الأنشطة، ويتم التنسيق في ما يتعلق بالمواعيد وتواريخ الفعاليات.

وقرر مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتماد فئتين جديدتين بالموسم المرتقب 2019-2020، تنظم للمرة الأولى في روزنامة النادي، من بينها سباق دبي الأول لقوارب التجديف الحديث، إحدى الرياضات المعتمدة أولمبياً من أجل خدمة المنتخبات الوطنية والفرق الوطنية في التحضير والاستعداد للمواعيد الكبرى، وأيضاً من أجل تسليط الضوء على هذه الرياضات وفئاتها المختلفة.

ووافق مجلس الإدارة على تنظيم سباق دبي الأول لقوارب التجديف بوضع واقف، بعدما ازدهرت شواطئ دبي بمحبي هذه الرياضة، حيث سيقام، للمرة الأولى، سباق محترفين من أجل تعزيز مفهوم الرياضات الشاطئية، وتوفير بيئة متميزة لمحبي هذه الرياضات في المنطقة وإمارة دبي، وإشباع رغبات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

ويتصدر الأنشطة والفعاليات المختلفة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الجديد السباقات الرياضية البحرية التراثية، ومن بينها سباقات السفن والقوارب الشراعية بمختلف أنواعها، ومن بينها ثلاث جولات من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، من بينها الحدث الأغلى والأبرز في الساحة، سباق القفال السنوي في نسخته رقم 30، الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي سيقام مع ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري في مايو كالمعتاد.

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وسيكون عشاق سباقات التجديف التراثي على موعد مع الإثارة في جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي تتضمن ثلاث جولات، من بينها الحدث الأبرز والاهم، سباق أغلى البطولات، كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية.

وتقرر إقامة ثلاث جولات لبطولة دبي جونيور ريغاتا على مدار الموسم، لاستقطاب المواهب للمنتخبات الوطنية في فئتي الصغار والناشئين، وأيضاً توفير فرص للتنافس مع أبناء الجاليات المقيمة في الدولة.

ويترقب محبو الرياضات البحرية إقامة جولتين من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، الأولى نهاية يناير المقبل، فيما تقرر أن تقام الجولة الثانية في دبي ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة الـ27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2020.

ومن المنتظر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020 منافسات سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة المؤجلة من الموسم الماضي 2018-2019).

جولتان في بطولة دبي للقوارب الشراعية

يشهد الموسم الرياضي البحري الجديد إقامة جولتين ضمن منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وجولتين أخريين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي تشمل فئتي الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002كحد أقصى) والشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى).

• وافق مجلس الإدارة على تنظيم أول سباق لقوارب التجديف بوضع واقف.