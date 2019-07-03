شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة: مصر قادرة على تنظيم المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الثلاثاء، مؤكدًا أن مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي وعدد من البطولات والمواجهات العالمية أبرزها السوبر الاسبانى والإيطالى، فضلا عن استضافة كأس إفريقيا للاعبين تحت ٢٣ سنة والمؤهلة للأولمبياد.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أنه في الوقت الحالى مصر ستسعى لإيجاد حلول لمشاكل الإقامة والتسكين لبطولات كبيرة مثل كأس العالم.

وتابع: «نجحنا حتى الآن فيما يخص إقامة ٢٤ دولة إفريقية، سواء المنتخبات أو الجماهير»، مشددا على أنه بحلول عام ٢٠٣٠ ستكون هناك حلول أفضل لاستيعاب عدد أكبر، وقادرون على استضافة كأس العالم، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد استضافة وطلب السوبر الأوروبى بجانب محاولات أخرى لاستضافة السوبر الإيطالى أو الإسبانى وسيتم تحديد الأمر مستقبلا.

وقال «أبوريدة»: الهدف من تطبيق نظام التذاكر بدقة كان سلامة الجماهير والضيوف من الجاليات المختلفة، مؤكدا أن خلو المدرجات في بعض مباريات البطولة كان تقصيرا من جانب الجماهير وليس من اللجنة المنظمة، وبإمكان الجميع شراء التذاكر في الملاعب وفى جميع الأماكن، وأضاف: ليس مهما بالنسبة لى أن يمتلئ الاستاد دون أن أعرف ماهية المشجع الموجود، حرصا على سلامة الجميع، وهناك اتصالات مع جميع الوزارات لإيجاد حلول بديلة في المرحلة المقبلة بعد بداية الأدوار النهائية.

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ولفت أبوريدة إلى أن الحكومة المصرية ترى أن إفريقيا في قلب كل إنسان مصرى، وهدفنا في مصر توجيه رسالة للعالم بأن دول إفريقيا تستطيع تنظيم حدث عالمى في فترة قصيرة، ولأول مرة في تاريخ بطولات أمم إفريقيا يكون هناك ٢٤ ملعبًا لتدريب المنتخبات المشاركة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبصفته رئيسا للاتحاد الإفريقى ساهم في تنظيم البطولة بشكل متميز، والرئيس شخصيا رصد مبالغ مالية كبيرة للتنظيم وكان يتابعها وكذلك رئيس الوزراء يوميا، والصرف على البنية التحتية أمر جيد لأنه سيكون للأجيال القادمة، والرئيس طالب بأن تكون نسخة مصر هي الأفضل من حيث التنظيم.

وشدد «أبو ريدة» على أن عودة العائلات لمدرجات كرة القدم من جديد بعد غياب كان أحد اهم أهداف البطولة، بعد أن كانت المدرجات تقام بدون جمهور، مؤكدا أن مصر استثمرت في البنية التحتية وطورت الملاعب بالكامل. كما أن مصر سعت لاستضافة بطولة عالمية في ٤ أشهر ومقارنة بروسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير ٨ سنوات كاملة، والتنظيم في مصر لا يقل عن المونديال. أضاف أبوريدة: مصر تعرض مساعدتها على الكاميرون لمعاونتها في تنظيم نسخة ٢٠٢١ من خلال الخبرات والتنظيم ولن تتأخر عن دعم أي دولة إفريقية.

أبوريدة أشار إلى أن مصر تدخلت وطلبت استضافة البطولة رغم ضيق الوقت للحفاظ على سمعة الكاف وعدم تأخير البطولة، رغم أن الوقت كان بسيطا للغاية بين قرار المنح وانطلاق البطولة، والكل اجتهد ليلا ونهارا على مدى ٤ أشهر للظهور بصورة مشرفة.

وأكد رئيس الجبلاية أن استادات مصر قريبة للغاية ولا تحتاج لطيران وسفر وهو أمر مريح للجميع عكس بعض الدول والتحرك بالطيران في إفريقيا.

وحول أزمة عمرو وردة، قال أبوريدة إن العقوبة كان هدفها التقويم، رافضا فكرة أن اللاعبين أقوى من مجلس الإدارة وبالعكس اللاعبون ملتزمون بكل شىء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب، ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد ونحاول التعامل سريعا مع المشاكل لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية.