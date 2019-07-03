شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ناميبيا يعلن رحيله بعد وداع البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريكاردو مانيتى، المدير الفنى لمنتخب ناميبيا، رحيله من منصبه، بعد الخسارة أمام منتخب كوت ديفوار، أمس الأول، بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام منافسات دور المجموعات، واحتلال المركز الأخير في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

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وأعرب مدرب ناميبيا عن حزنه من الخسارة، قائلًا: «أنا محبط جدًا، لاعبو كوت ديفوار جعلونا كالتلاميذ في المدرسة، من المخزى العودة إلى بلادنا بالهزيمة، لقد سجلنا هدفًا واحدًا، فيما نجح كوت ديفوار في تسجيل 4، وهذا هو الفارق بيننا في المباراة».

وصرّح «مانيتى»: «أنا حزين لخسارة المباراة، جهّزت اللاعبين للفوز بالمواجهة، لكن هذا لم يتحقق، وارتكبنا أخطاء ساذجة كلفتنا تلقى أهداف، لاعبو فريقى كانوا كالتلاميذ الذين لم يتعلموا من أخطائهم، وكان من المفترض أن نستغل الفرص ونحقق الفوز قبل أهداف كوت ديفوار، ووقعنا في مجموعة تضم منتخبات قوية، ورغم ذلك كنا الأفضل أمام المغرب».

يُذكر أن منتخب ناميبيا فشل في تحقيق أول انتصار له تاريخيًا في مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، واكتفى بتسجيل هدف واحد فقط أمام المنتخب الإيفوارى خلال مشاركته في النسخة الحالية.