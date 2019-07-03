شكرا لقرائتكم خبر عن «بوجبا» يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد بعد فترة الإعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تظل أزمة الفرنسى بول بوجبا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، هي الشغل الشاغل داخل صفوف الشياطين الحمر، خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما أعلن اللاعب منذ فترة قصيرة رغبته في الرحيل عن «أولد ترافورد» بالانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن بوجبا أمامه فقط 4 أيام من أجل حسم مستقبله مع نادى مانشستر يونايتد، حيث سيعود الشياطين الحمر إلى خوض فترة الإعداد الأحد المقبل، وذلك استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وقالت الصحيفة إن الوضع أصبح مُعقدًا للغاية بعد رفض نادى مانشستر يونايتد رحيل بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يملك اللاعب عرضين من جانب ناديى ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى.

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وكان مانشستر يونايتد قد ضم بوجبا من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو في صيف 2016، كما يحصل اللاعب على 18 مليون يورو سنويًا.

وحدد مانشستر يونايتد سعر بيع بول بوجبا بـ 160 مليون يورو، وهو مبلغ يراه ريال مدريد ويوفنتوس مبالغًا فيه للغاية، ولكن التقارير الإيطالية أكدت رغبة النجم الفرنسى في العودة مرة أخرى إلى صفوف السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم اهتمام ريال مدريد الإسبانى بضم بوجبا، لكن اللاعب الفرنسى يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس ليكون بجانب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو واللعب تحت قيادة المدرب ماوريسيو سارى.

وكان الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قد طالب فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجى، بضرورة التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم خط وسط الملكى في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتقدم ريال مدريد بعرض جديد إلى اليونايتد يبلغ قيمته 125 مليون يورو، كما أن يوفنتوس سيقوم بتقديم عرض من أجل منافسة الميرنجى في الحصول على خدمات النجم الفرنسى.