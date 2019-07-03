شكرا لقرائتكم خبر عن إهدار الفرص أزمة تواجه المغرب في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بينما كانت مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في طريقها للتعادل السلبى، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بالأمم الأفريقية، تدخل مبارك بوصوفة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ليهدى أسود الأطلس فوزًا غاليًا لم يتحقق منذ سنوات طويلة على منتخب «الأولاد»، حيث التقى الفريقان أربع مرات من قبل في كأس أمم إفريقيا، فازت جنوب إفريقيا مرتين وتعادلا في المباراتين الأخريين.

وفاز «البافانا بافانا» على أسود الأطلس في دور الثمانية بنسخة 1998 بنتيجة 2 /1، ثم فاز الفريق مرة أخرى في نسخة 2002 3 /1، وتعادلا في نسخة 2004 1 /1، كما تعادلا في 2013 2 /2، فضلًا عن أن فوز أسود الأطلس، مساء الإثنين الماضى، منح المنتخب العلامة الكاملة بعدما تغلب على كوت ديفوار وناميبيا وجنوب إفريقيا.

وبالرغم من حالة السعادة التي عاشتها بعثة المنتخب المغربى، إلا أن الجهاز الفنى انتابته حالة من القلق بسبب الظاهرة السلبية التي طرأت على أداء الفريق، وهى إهدار الفرص السهلة، لاسيما من جانب يوسف النصيرى، الذي واصل للمباراة الثانية على التوالى مسلسل إهدار الفرص، وهو الأمر الذي لن تتحمله مباريات الفريق في الأدوار الحاسمة المقبلة، وبات الجهاز الفنى يبحث عن حلول لتدريب اللاعبين على التسجيل من أنصاف الفرص.

ومن جانبه، قال الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب، إن فريقه لم يؤد جيدًا إلا في الشوط الثانى، واصفًا خروج لاعبيه من الملعب بعد الشوط الأول بماسكى السيجار.

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وأكد أن منتخب جنوب إفريقيا كان قويًا جدًا، وأن المنافس كان عليه اللعب بطريقة هجومية لحاجته للثلاث نقاط، مشيرا إلى أنه يبحث دائما عن النقاط الإيجابية، وقد نجح في تحقيق مبتغاه من اللقاء بتسجيل هدف قبل الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وعاد ليقول: «فى الشوط الأول كنا مثل الشيوخ، وكان من الممكن أن تعاقبنا كرة القدم، أحيانًا الساحرة المستديرة تصل إلى نتائج مختلفة، وأعتقد أن جنوب إفريقيا تستحق نقاطًا أكثر من التي جمعتها على مدار البطولة، نحن علينا في منتخب المغرب أن نلعب طوال الـ90 دقيقة وليس شوطًا واحدًا فقط مدته 45 دقيقة».

وتابع: «لا أحب التحدث عن اللاعبين بأسمائهم، اللاعبون فعلوا كل ما في وسعهم، ويجب النظر بشكل موضوعى، فمن الناحية الإحصائية كانوا ممتازين، ولكن علينا الانتباه إلى أننا سنخوض سباقًا جديدًا سيبدأ، إذا لم نتخذ حذرنا واللعب بالشكل المناسب، فقد يحمل لنا دور الستة عشر أخبارًا سيئة».

وقال رينارد: «من المبكر الحديث عن بطل النسخة الحالية من بطولة إفريقيا، هناك فرق قوية للغاية، لدينا الجزائر ومصر والسنغال ونيجيريا، ومدغشقر التي تقدم نتائج طيبة للغاية، توجد أمور جديدة ومفاجآت جديدة في دور الستة عشر، لأن اللقاء المقبل لنا سيكون صعبًا للغاية».