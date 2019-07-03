شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات في الجبلاية حول أداء المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، منح أحمد على، مهاجم الفراعنة، الفرصة خلال مباريات دور الـ16، بعد تأكد غياب أحمد حسن «كوكا» بسبب الإصابة التى تعرض لها بكدمة قوية فى كاحل القدم تبعده عن المشاركة لمدة أسبوع وفقًا للدكتور محمد أبوالعلا، طبيب الفريق.

ويرغب المدير الفنى فى الدفع بهداف الدورى بعد الانتقادات التى طالته مؤخرًا لعدم منح اللاعب الفرصة خلال مباراة أوغندا الأخيرة بالرغم من ضمان الفراعنة التأهل لدور الـ16.

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ويأمل «أجيرى» فى ظهور «على» بمستوى جيد ليكون بديلًا لمروان محسن، الذى يتمسك المدير الفنى بإشراكه فى كل مباراة بالرغم من ظهوره بمستوى متواضع وفشله فى تسجيل أى أهداف منذ بداية البطولة، بينما يعود إلى تشكيلة الفراعنة محمود علاء وطارق حامد، حيث غاب الأول عن المواجهة الأخيرة بسبب حصوله على الإنذار وتخوف «أجيرى» من حصوله على الثانى، بينما شارك «حامد» فى الشوط الثانى، وسيعتمد المدير الفنى على التشكيلة نفسها التى لعبت مباراتى زيمبابوى والكونغو، رافضًا إجراء تعديلات لتحفظه على البدلاء وخوفه من عدم انسجامهم مع باقى اللاعبين، بينما ضمن محمد الشناوى، حارس المرمى، المشاركة أساسيًا بعد تألقه أمام أوغندا ونجاحه فى الحفاظ على نظافة شباكه خلال الدور الأول للبطولة، فيما رفض أحمد حجازى، مدافع الفراعنة، ارتداء قناع الوجه، بالرغم من عدم تعافيه من إصابته بكسر فى الأنف بشكل كامل، وتمسك بخوض التدريبات دون واقٍ.

يأتى هذا، فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الخلافات داخل اتحاد الكرة حول مستوى الفريق خلال مباريات الدور الأول، وعدم علاج الثغرات التى تسببت فى ظهور الفريق بمستوى ضعيف خلال المواجهات الثلاث بالدور الأول، ما يثير المخاوف بالفريق، خاصة أنها ستكون عقبة كبرى وتظهر أمام الكبار فى الأدوار الإقصائية. ووفقًا لمصدر مطلع داخل الجبلاية، فإن عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، بينهم أحمد شوبير، نائب الرئيس، وسيف زاهر وخالد لطيف، عضوا المجلس، طالبوا المدير الفنى بضرورة الوصول إلى حلول سريعة لمشكلة ضعف الأداء، وانتقدوا طريقته واعتماده على الثنائى محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، واعتبروه أمرًا لا يكفى للتتويج ببطولة كبيرة مثل أمم إفريقيا، بجانب افتقاد الفريق وجود قائد فى خط الوسط، يستطيع قيادة وتنظيم الهجمات، بجانب توجيه اللاعبين والربط بين الخطوط، بينما طلب هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، المشرف على الفريق، عدم التحدث عن سلبيات الفريق حتى نهاية مشواره بالبطولة، رغم تحفظه على طريقة اللعب، فيما استفسر أعضاء الجبلاية عن سبب زيادة الإصابات التى تطارد الفريق بعد إصابة حارس الزمالك و«كوكا»، بالرغم من شراء جهاز طبى يساعد فى التعرف على احتياجات كل لاعب من الأحمال التدريبية.

وكشف مصدر بالاتحاد أن المسؤولين فى الجبلاية تحفظوا على أداء الجهاز الفنى وطريقة تدريبه اللاعبين، ما تسبب فى حدوث إصابات، بجانب شكوى عدد من اللاعبين الإجهاد نتيجة تكثيف الجرعات التدريبية.

من ناحية أخرى، رفض «أجيرى» السماح للجماهير بحضور أحد التدريبات قبل دور الـ16 لتشجيع اللاعبين، وتمسك المدير الفنى بقرار عدم حضور الجماهير التدريبات بداعى تخوفه من تشتيت أذهان اللاعبين وتجنب الضغوط عليهم، فيما طلب المدير الفنى من اللاعبين عدم التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعى، التى شهدت حملة انتقادات ضدهم، خصوصًا بعد مباراة أوغندا. ولاحظ المدير الفنى تأثر اللاعبين بتلك الانتقادات، وشدد عليهم بضرورة التركيز فى التدريبات والمباريات لمواصلة المسيرة نحو التتويج باللقب.