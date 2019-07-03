شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الجزائر والسنغال بعد الصعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من السعادة داخل منتخبى الجزائر والسنغال بعد تأهلهما لدور الـ 16 عن المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا، وتصدر المنتخب الجزائرى مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما احتل المنتخب السنغالى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ولم يحقق محاربو الصحراء العلامة الكاملة فى دور المجموعات منذ نسخة 1990، التى توج منتخب الجزائر بلقبها بعد الفوز فى الدور الأول على 3 منتخبات، هى «نيجيريا وكوت ديفوار ومصر».

من جانبه، عبر جمال بلماضى، المدير الفنى لمنتخب الجزائر، عن سعادته بحصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات، وقال «بلماضى» إنه سعيد بالأداء والنتيجة، خاصة أنه أراح بعض اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسى فى المباراتين السابقتين، موضحا أن اللاعبين الذين خاضوا اللقاء أثبتوا جاهزيتهم، ومشددا على أنه لا فرق بين الأساسيين والبدلاء فى منتخب الجزائر، إذ إن جميعهم فى مستوى واحد من وجهة نظره.

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فيما عبر رياض محرز، نجم مانشستر سيتى الإنجليزى ومنتخب الجزائر، عن سعادته بالفوز، وقال «محرز» إن حصد العلامة الكاملة أمر رائع، يعطى الفريق ثقة كبيرة، ولكنه لا يعنى على الإطلاق أن المنتخب حقق المطلوب فى الكان. وأوضح أن «الخضر» لم يفز باللقب بعد كى يفرح الجميع ويتناسى وجود مهمة أكبر وأصعب فى الأدوار القادمة، مؤكداً أن الفريق سيغلق سريعاً صفحة الدور الأول ويستعد لمواجهة دور الستة عشر بالبطولة، وأشار إلى أن المدير الفنى جمال بلماضى له بصمات واضحة على الفريق، متمنيًا تكليل نجاح الفريق فى الدور الأول بالتتويج باللقب. وفى نفس السياق، انضم آدم أوناس، لاعب نابولى الإيطالى، إلى صراع هدافى البطولة بعدما سجل هدفين فى مرمى تنزانيا، وتساوى أوناس مع الكونغولى سيدريك باكامبو، وثنائى المنتخب الوطنى محمد صلاح وأحمد المحمدى، ونجم منتخب مدغشقر كاروليس أندريا، والبنينى ميكايل بوتى، والكينى ميكايل أولونجا، والغينى محمد ياتارا، والأوغندى إيمانويل أوكوى، والسنغالى ساديو مانى، وحصد أوناس لقب رجل المباراة.

أما عن منتخب السنغال، فقد أعرب إليو سيسيه، المدير الفنى لأسود التيرانجا، عن سعادته بعد الفوز الذى حققه فريقه على حساب المنتخب الكينى، مشيدا بالروح التى لعب بها أسود التيرانجا ونجاحهم فى ترجمة سيطرتهم لفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شىء. وكشف «سيسيه» أنه كان يرفض أن يسدد مانى ركلة الجزاء الثانية بعد إضاعته الركلة الأولى فى المباراة، لكن اللاعبين طالبوا بأن يسددها مانى حتى يستعيد الثقة. وعلق المدير الفنى لمنتخب السنغال على مواجهة أوغندا فى دور الـ 16، مؤكدا أنهم منتخب قوى ولعب معهم قبل كأس العالم».

من جانبه، أعرب ساديو مانى، مهاجم منتخب السنغال، عن سعادته بالفوز على كينيا، وقال: «بالطبع تعرفون شعورى، الحصول على الثلاث نقاط أمر جيد، وأقول لكل جماهيرى فى مصر أنا أحبكم».