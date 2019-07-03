شكرا لقرائتكم خبر عن زاها: أداء الأفيال سيتحسن في المباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس ومنتخب كوت ديفوار، سعادته بالفوز على منتخب ناميبيا، مساء أمس الأول، والتأهل لدور الـ ١٦ فى البطولة، مشيرا إلى أن منتخب الأفيال سيتحسن فى المباريات القادمة.

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وعن المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة الأمم الإفريقية هذه المرة أكد زاها أن كل المنتخبات التى تأهلت إلى دور الـ ١٦ كلها منتخبات قوية ومرشحة للفوز بالبطولة.

وعن إمكانية مواجهة كوت ديفوار لمنتخب تونس فى دور الـ ١٦ أوضح زاها أن فرص منتخبه ومنتخب تونس متساوية فى الفوز فى حال لقائهما سويا.

وعن عرض أرسنال قال «أنا حاليا موجود فى مصر وكل تركيزى مع منتخب بلادى فى البطولة من أجل التتويج باللقب».