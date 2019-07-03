شكرا لقرائتكم خبر عن «بالوجين» يدافع عن نفسه بعد خطئه أمام مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد ليون بالوجين، مدافع منتخب نيجيريا وبرايتون الإنجليزى، على الانتقادات التى حاصرته بعدما ارتكب خطأ ساذجاً أدى لتسجيل مدغشقر خلال اللقاء الذى جمع بين المنتخبين، يوم الأحد الماضى، فى ختام المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وكان منتخب مدغشقر قد حقق مفاجأة مدوية بالفوز على نيجيريا بهدفين دون رد، وتصدر ترتيب المجموعة الثانية فى أولى مشاركاته بالكان. وكتب بالوجين عبر حسابه بموقع تويتر: «يمكنك أن تحبنى أو تتركنى لكنى فى النهاية بشر وأرتكب أخطاء وأقبل المسؤولية كاملة عن أفعالى». ووجه مدافع برايتون رسالة للجماهير النيجيرية قائلاً: «إذا كنتم تتوقعون منى المثالية فأعتذر لكم، إننى إنسان أخطأت وسأخطئ لكن بإمكاننا أن نصحح الأمور سريعاً».

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