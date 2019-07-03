شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل واسعة على حوار «السعيد» مع «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار حوار عبدالله السعيد، نجم المنتخب الوطني، صانع ألعاب الفريق، مع «المصرى اليوم» في عددها الصادر أمس الثلاثاء بتاريخ 2 يوليو 2019، ردود أفعال واسعة في الوسط الكروى، بعد التصريحات القوية التي أدلى بها اللاعب خلال الحوار، حيث تحدث العديد من نجوم الكرة والمحللين عن قوة الحوار وتوقيته المهم للغاية، في الوقت الذي لم يتحدث فيه أي لاعب بشكل رسمى.

وكان أبرز ما جاء على لسان نجم المنتخب الوطنى: «أنا مش ساحر عشان أغيّر أداء المنتخب لوحدى»، و«أنفذ تعليمات الجهاز الفنى في المباريات.. أقوم بدورى داخل الفريق.. ولم أتأثر بالضغوط»، و«نعانى نقص الخبرة لدى بعض اللاعبين.. وجيل 2006 كان يواجه انتقادات قبل حصد اللقب»، و«تأهُّلنا لدور الـ16 بعد تحقيق العلامة الكاملة منحنا الثقة.. ونطالب باستمرار مساندة الجماهير»، و«أعجبنى أداء الجزائر.. لا نخشى مواجهة أي منافس.. ونسعى لحصد البطولة».

من جانبه، أشاد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نجم المنتخب الوطنى الأسبق، بحوار «السعيد» مع «المصرى اليوم»، ووصفه بأنه «فى وقته»، وأثنى على ما قاله صانع ألعاب المنتخب الوطنى.

وأكد أنه متفق مع «السعيد» في حديثه بالكامل، وطالب «الثعلب» نجم المنتخب بتطوير أدائه في المباريات المقبلة، على الرغم من علمه بأن طريقة المكسيكى، خافيير أجيرى، تضع الكثير من التقييد على اللاعب في الملعب، لكنه طالبه بضرورة الابتكار واللعب بحرية أكثر حتى يعيد إلى الأذهان صورة «السعيد» المتعارف عليها.

أما مصطفى يونس، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، فكان له تحفظ على ما قاله «السعيد» حول «نقص خبرة لاعبى المنتخب»، والتى تسببت- حسبما قاله صانع ألعاب الفريق- في الظهور بهذا الشكل الذي جعل الجماهير والمتابعين مستائين من الأداء.

Advertisements

وقال «يونس»: «منتخب مصر يمتلك العديد من الخبرات، ولا أوافق على نغمة نقص الخبرة، فكيف لنا أن نتحدث عن نقص الخبرة والتشكيلة الأساسية تضم (الشناوى) و(حجازى) ومحمود علاء وأحمد المحمدى وطارق حامد ومحمد الننى وعبدالله السعيد و(تريزيجيه) و(صلاح)، هل هؤلاء اللاعبون لا يمتلكون خبرة دولية؟، من الواقعى أن نتحدث عن أن هناك مشاكل فنية في الفريق، وتتمثل في طريقة اللعب والمهام المكلف بها اللاعبون».

وأضاف «يونس»: «(السعيد) يتعرض لحملة ممنهجة من الانتقادات بسبب رحيله عن النادى الأهلى، وهذا الشىء لا يصح لأن اللاعب الآن يمثل المنتخب الوطنى، ويجب أن ينحى الجميع انتماءاتهم جانبًا ويلتفوا حول مصلحة مصر».

فيما رفض وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، ما يتردد عن تعرض «السعيد» لحملة انتقادات ممنهجة. وأكد أن الانتقادات لا تطول «السعيد» وحده، لكن هناك انتقادات كبيرة توجه للعديد من اللاعبين، ومنهم محمد الننى ومروان محسن وأحمد حسن كوكا والعديد من اللاعبين، كما أشار «وليد» إلى أن الأزمة الحقيقية للمنتخب تتمثل في عدم القدرة على بناء الهجمة من الخلف، بالإضافة إلى عدم قدرة لاعبى الوسط على القيام بعملية الربط بين الخطوط.

أما أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، فقد دافع عن «السعيد»، وأكد أنه مقيد تمامًا داخل الملعب، وذلك بسبب تعليمات الجهاز الفنى وطريقة لعب «أجيرى».

وشدد على أن اللاعب يعانى ضغوطًا كبيرة بسبب عدم قدرته على اللعب بحرية، بالإضافة إلى ما يتعرض له من انتقادات حادة من فئة معينة من الجماهير.

فيما سادت حالة من الانقسام على مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض لما قاله «السعيد»، وحول توقيت الحوار.