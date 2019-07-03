شكرا لقرائتكم خبر عن علامة كاملة وشباك نظيفة وثنائي في قائمة الهدافين (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى المنتخب الوطنى لكرة القدم مشواره فى الدور الأول لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، بخوض مبارياته الثلاث بمجموعته، التى اعتلاها وبلغ دور الـ16 للمسابقة، حيث نستعرض من خلال هذا «الإنفوجراف» ما قدمه منتخب الفراعنة خلال مشواره بالدور الأول.

- منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة فى مشواره بالدور الأول والفوز فى جميع مبارياته بالمجموعة، للمرة الرابعة فى تاريخه، حيث حققها من قبل فى نسخ 1974 و2000 و2010.

،، 9 نقاط حصدها المنتخب الوطنى خلال دور المجموعات

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،، 5 أهداف أحرزها الفراعنة خلال الدور الأول لأمم إفريقيا

،، وليد سليمان... أكبر لاعب يشارك مع الفراعنة فى هذه النسخة، 34 عامًا.

،، أحمد المحمدى... القائد التاسع الذى يسجل للفراعنة فى «الكان»، فى ظل حمله شارة القيادة، وسبقه كل من طه بصرى وصالح سليم وحسن الشاذلى وحسن شحاتة وجمال عبدالحميد وأحمد الكاس وحسام حسن وأحمد حسن.

،، محمد صلاح.... يتساوى مع الثلاثى رضا شحاتة وحسن شحاتة وطه بصرى فى أهدافهم مع مصر بأمم إفريقيا بالرقم 4، ويفصله هدف وحيد عن معادلة أهداف كل من عمرو زكى وعماد متعب وحسنى عبدربه و«جدو» و«ديبة».

،، محمد الشناوى.... هو أول حارس مرمى فى تاريخ مصر بكأس أمم إفريقيا يحافظ على نظافة شباكه فى أول 3 مشاركات عبر تاريخه مع الفراعنة.