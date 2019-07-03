الدهام يتقدم لرئاسة النصر

ويسابق الدهام، الزمن لتقديم أوراقه قبل يوم واحد فقط من انتهاء فترة التمديد التي منحتها اللجنة العامة للانتخابات التابعة للهيئة العام للرياضة، لنادي النصر، للترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
ويحظى الدهام بقبول جيد بين عدد من أطياف نادي النصر وجماهيره، وهو وكيل لاعبين معروف سبق له العمل في نادي النصر، وكان مستشارًا للرئيس الأسبق الأمير فيصل بن تركي.
يذكر أن عمل لجنة الانتخابات خلال الأسبوع الجاري سوف ينتهي مساء الخميس المقبل، الموافق 4 يوليو / تموز الجاري.
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