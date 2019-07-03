جوانكا ينضم للشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الثلاثاء، الحصول على خدمات اللاعب كريستيان جوانكا، قادمًا من الاتفاق.
ونجحت إدارة الشباب، في التوقيع مع اللاعب حتى عام 2022، بتوصية من المدير الفني للفريق، خورخي الميرون.وسبق لكريستيان جوانكا، البالغ من العمر 26 عامًا، تمثيل أندية قاسم باشا وكولون وإميليك.
وأنهى الشباب، مشواره في الدوري السعودي للمحترفين في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.
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