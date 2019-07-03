صدام جديد بين مصر وجنوب أفريقيا بعد غياب 21 عامًا

ويعود منتخب الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا بعد غياب 21 عامًا، منذ آخر مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا.
وصعد منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.
أما منتخب جنوب أفريقيا، بلغ دور الـ 16، ضمن أفضل الثوالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.
وتقابل منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، مرتين فقط في أمم أفريقيا، وكان ذلك في دور المجموعات نسخة 1996، وفازت مصر بهدف أحمد الكأس، ونهائي نسخة 1998 وفازت مصر بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى.
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