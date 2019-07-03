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مبابي يلمح إلى بقائه في سان جيرمان

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نشرت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تغريدة منسوبة للاعب الفرنسي كليان مبابي، عبر موقع التواصل تويتر، ألمح خلالها إلى استمراره مع ناديه باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل، على أقل تقدير.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مبابي قوله في تغريدته "هذه هي باريس 20/19".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي وضع بجانب هذه التغريدة، صورة له وهو يرتدي قميص باريس سان جيرمان الجديد.


يذكر أن كان يرغب في ضم مبابي في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، لكنه أدرك مؤخرا استحالة تحقق هذا الأمر، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الذي أكد فيها عدم تخليه عن النجم الفرنسي الصاعد في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن عملية التفاوض بشأن ضم مبابي، يجب أن تبدأ في صيف 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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