مبابي يلمح إلى بقائه في سان جيرمان

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مبابي قوله في تغريدته "هذه هي باريس 20/19".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي وضع بجانب هذه التغريدة، صورة له وهو يرتدي قميص باريس سان جيرمان الجديد.
يذكر أن ريال مدريد كان يرغب في ضم مبابي في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، لكنه أدرك مؤخرا استحالة تحقق هذا الأمر، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الذي أكد فيها عدم تخليه عن النجم الفرنسي الصاعد في الوقت الحالي.
وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن عملية التفاوض بشأن ضم مبابي، يجب أن تبدأ في صيف 2020.
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