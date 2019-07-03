انطلاق النشاط الصيفي في نادي الذيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات النشاط الصيفي بنادي الذيد والتي تستمر حتى 1 أغسطس المقبل تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وتحمل شعار «عطلتنا غير»، وتستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 18عاماً إلى جانب تخصيص برامج وفعاليات للاطفال دون ال12 سنة، وتشمل الفعاليات الرياضية «كاراتيه - سباحة - رماية - تنس طاولة - كرة قدم»، وأنشطة ثقافية «قرآن كريم - كمبيوتر - لغة إنجليزية - شعر- خط عربي - رسم - رحلات ترفيهية».

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أن الإدارة قامت بتأمين الجوانب المتعلقة بالبرنامج الصيفي من برامج وأنشطة شبابية هادفة، خاصة أن النشاط الصيفي بالنادي، يضمن هذا العام مجموعة من البرامج الرياضية والثقافية والوطنية التي تخدم أبناء المجتمع خلال إجازتهم الصيفية وتضمن لهم الاستفادة من الأنشطة الهادفة، مؤكداً أن النشاط الصيفي لا يقوم على مجرد شغل أوقات فراغ الشباب في الإجازة الصيفية فحسب وإنما يكمن هدفه الرئيسي في تطوير جوانب الإبداع والهوايات الثقافية والفنية والأدبية والرياضية لدى أبناء مدينة الذيد والمقيمين المشتركين في النشاط ومن ثم استثمارها بشكل علمي ممنهج حتى يتم الوصول بهؤلاء الشباب إلى عمل إبداعي حقيقي.

وأشار إلى أن النشاط الصيفي يتضمن أكثر من 40 فعالية تمثل بطولات رياضية وزيارات وبرامج وطنية لتعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة ورحلات ترفيهية ومحاضرات متنوعة وشراكات مع مؤسسات تتلاقى أهدافها مع أهداف النادي للارتقاء بالشباب والنشء.