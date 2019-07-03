مدرب بنين يتذكر توقعات 2014 بشأن صلاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين، إن توقعاته في عام 2014 حول محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، صدقت وتحققت.

وأضاف دوسييه، أنه كان قد صرح بأن صلاح سيكون من أفضل لاعبي العالم، من خلال سرعته واستخدامه قدمه اليسرى بشكل ممتاز وتحكمه في الكرة بشكل جيد.

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كذلك أشاد دوسييه بالمنتخب المصري قائلاً: إنه فريق قوي، «ويكفي أنه صاحب التاريخ الأفضل بين المنتخبات الإفريقية حيث استطاع الفوز باللقب سبع مرات، فهو الأكثر تتويجا».

أما عن أفضل اللاعبين في البطولة الحالية وأكثرهم تأثيرا، قال دوسييه إنه يرى محمد صلاح ومواطنه محمود حسن «تريزيجيه» في المنتخب المصري ومعهما ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي، الأكثر تأثيراً.

وعن توقعاته للقب البطولة الافريقية، قال «يصعب الحكم على أداء المنتخبات ومن سينافس على اللقب، ولكن حتى الآن، أتوقع لمصر والكاميرون وتونس المنافسة».