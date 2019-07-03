الشامسي: الحمرية يمكن الرهان عليه

أشاد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، بتعاقد «العنابي» مع المدافع علي ربيع، ووصفه بأنه لاعب قائد وصاحب خبرة كبيرة.

قال الشامسي: «علي ربيع إضافة مهمة للفريق ليس فقط على الصعيد الفني، فهو في هذا الجانب أحد أفضل المدافعين في دوري الأولى العام الماضي، وهو قدّم موسماً ممتازاً مع فريقه السابق، ولكن على صعيد القيادة والدور الذي يمكن أن يلعبه في توجيه زملائه ونقل خبراته الكبيرة لهم».

ومضى:علي ربيع أثبت لنا أن تمسك المدرب غازي الغرايري به كان في مكانه، «الغرايري درب ربيع في العروية الموسم المنقضي».

ورأى الشامسي أن الفريق، وبعد اكتمال صفقات اللاعبين المحليين والأجانب، يمكن الرهان عليه في الموسم المقبل، وأوضح: «أعتقد أننا وفقنا في التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين».

وتابع: «بالنسبة لجلمار ولوان، هما لاعبان لديهما تجربة ناجحة مع حتا، وساهما في صعوده، والحارس راشد يعد من أهم العناصر التي تدرجت في نادي الشارقة، والحارس سعيد صادق كان عنصراً مهماً في فريقي حتا والفجيرة، ولعب دوراً مؤثراً في صعودهما، وعبدالله نني لاعب جيد ومدافع له تجارب، وسعود الحمادي أيضاً لاعب معروف.

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وذكر الشامسي أن المعسكر التحضيري سيبدأ فعلياً في السابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن تبدأ الفحوص الطبية في الخامس عشر منه،.

ورأى الشامسي أن الموسم المقبل للهواة سيكون مختلفاً، وتوقع أن يكون أكثر قوة وصعوبة، وقال: «لكن البطولة في حاجة إلى مقترحات وإلى أفكار تطويرية، وإلى مزيد من الدعم، وإلى وجود شركات راعية، وإلى نقل تلفزيوني أشمل وأفضل على غرار دوري الخليج العربي، ونأمل أن نسمع جديداً من المكتب التنفيذي».

ومضى: «هناك مسألة مهمة جداً آمل أن يعاد فيها النظر في الموسم المقبل، هي العقوبات القاسية في حق اللاعبين، أعتقد أن الأندية المتضرر الأكبر منها، مثال على ذلك عقوبة لاعب حتا السابق ولاعبنا الحالي جلمار كانت قاسية جداً؛ إذ تم إيقافه خمس مباريات، مع العلم أن التصرف كان عادياً وحكم المباراة لم يحتسب الحالة ولم يطرد اللاعب بل حكم الفار وجلمار تم إيقافه خمس مباريات، هذا ظلم للأندية؛ لأنها تدفع للاعب راتباً في دوري قصير جداً، فهل يعقل أن يغيب عن نصف المباريات، آمل أن يعاد النظر في مثل هكذا عقوبات، وأن تتم الاستعاضة عنها بغرامة مالية مثلاً».

واعتبر الشامسي أن آلية اختيار نجوم الموسم والأفضل غير واضحة، وتساءل: «من يختار اللاعبين؟ وما المعايير؟ أعتقد أن الآلية تحتاج إلى إعادة نظر، والأفضل أن تتبع نفس معايير الاختيار في دوري المحترفين».

وأنهى حديثه بالقول: «عدد المقيمين ومواليد الدولة في رأيي بحاجة إلى زيادة، فبدلاً من اثنين، لماذا لا يكون هناك ثلاثة داخل الملعب أو اثنان داخل الملعب وواحد على الدكة؟ أعتقد أننا يجب أن نستفيد من هذه الفئات الفائدة القصوى، بدلاً من أن نطالب بزيادة عدد الأجانب إلى ثلاثة».