شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتعاقد مع مارتينيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أولى صفقاته الصيفية؛ بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي من نادي إيتوانو البرازيلي. ووقع مارتينيلي (18 عاماً) على عقد طويل الأمد مع أرسنال في صفقة لم يتم الإعلان عن مقابلها المادي؛ بعدما سجل عشرة أهداف خلال 34 مباراة.

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