شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى خيول السباق العربية ينطلق في بوخارست اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم أولى جلسات النسخة العاشرة لأعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية الذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة الرومانية بوخارست، ويقام الملتقى بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، ضمن فعاليات النسخة العاشرة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة» وبالتزامن مع عام التسامح.

تبدأ فعاليات الملتقى «رومانيا 2019» بفندق اثيني بالاس هيلتون بوخارست، بالكلمة الافتتاحية، ويلقيها الدكتور أحمد عبدالله بن سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، يليه كلمة فيوريل دابيجا رئيس اتحاد سباقات الخيول في رومانيا.

ويليه كلمة لفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، ثم كلمة لمبارك النعيمي مدير الترويج الخارجي في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وكلمة إدوارد حامض مدير الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق.

ويليه كلمة محمد عبدالله ممثل سيارات المسعود، وكلمة يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وعبدالعزيز الحسن ممثل الهيئة العامة للرياضة، والمربي خالد النابودة مالك مزرعة العوير، ومن ثم يقدم الدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، عرض بمناسبة عام التسامح.

واكتملت وصول الوفود المشاركة وتتمثل أهم التحديات أمام المهرجان للخروج بهذا الملتقى العالمي في نسخته العاشرة، بشكل يحقق نتائج كبيرة تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه، لتحقيق طفرة كبيرة في صناعة الخيول العربية.

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ويشهد الملتقى العالمي للخيول العربية، مشاركة 300 من الخبراء والبيطريين والملاك والمربين والمدربين والفرسان، من القارات الست، يلتقون تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، ويتضمن 7 جلسات على مدى ثلاثة أيام.

وتبدأ أولى الجلسات الصباحية للمؤتمر، وموضوعها تربية الخيول ويدير الجلسة ديريك طومسون من المملكة المتحدة، ويتحدث فيها كل من خالد النابودة من الإمارات، وحسان موصلي من فرنسا، وسوزان ماير من الولايات المتحدة الأمريكية وجيوفانا بيكوني من إيطاليا.

ويتحدث في الجلسة د.اندرو دالجليش من اسكتلندا، وامانويل سيساك من فرنسا، وتوماس شاموليك من بولندا ومارك ويكس من بريطانيا.

وتليها الجلسة الثانية وموضوعها القواعد والأنظمة والخدمات البيطرية، ويدير الجلسة فيليب برينان من المملكة المتحدة، ويتحدث فيها هشام الدباغ من المغرب، وتيري ديلجو من فرنسا، ونيللي فليبوت من بلجيكا، وعزالدين سدراتي من المغرب.

ويتحدث في الجلسة جيرونيمو برانسكو من رومانيا (رئيس مؤسسة البياطرة)، وبوديل بلونجفست من السويد، ومحمد الهاشمي من سلطنة عمان.

وتختتم جلسات اليوم الأول بالجلسة الثالثة موضوعها السباق والتدريب، ويديرها اجاي آن من الهند، ويتحدث فيها كل من انتوني دو فاتريجانت من فرنسا، وريتشارد مولن من انجلترا، فيوريل دابينجا من رومانيا، دنيس مادسون من السويد.