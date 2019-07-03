شكرا لقرائتكم خبر عن بوخالد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 03/07/2019
نكتب في صفحات الوطن عشق موزون والمجد له أبيات.. والحب أبيات
يا سيدي.. في قلبك الشعب مصيون وانته يا حب الشعب قلب الإمارات
من قلب دارك جيت ما جيت من دون جيتك يا بو خالد وفا خط الابيات
حسان العبيدلي
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