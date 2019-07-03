شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يواجه الفائز من السد والدحيل في ربع نهائي أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا عن وضع فريق الوحدة في مواجهة الفائز من مباراتي السد والدحيل القطريين في دور ال16 من البطولة القارية لكرة القدم، وأجريت القرعة أمس بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وإذا تمكن «العنابي» من تخطي فريق النصر السعودي خلال مواجهتي دور ال16 والتي تقام الأولى منهما يوم الاثنين 5 أغسطس المقبل في جولة الذهاب في العاصمة السعودية الرياض، بينما يستضيف ممثل الإمارات الفريق السعودي يوم الاثنين 12 من الشهر نفسه على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وفي حال تأهل الوحدة إلى ربع النهائي من المنافسة سيخوض جولة الذهاب على ملعبه ومباراة الإياب خارج الديار.
كما أسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة الفائز في مباراتي الدور ال16 التي تجمع الهلال والأهلي السعوديين والفائز من مواجهتي الاتحاد السعودي وذوب أهن الإيراني.
ومن جهة أخرى، فاز الوحدة على فريق جلوبال الهولندي بثلاثية نظيفة في تجربته الودية الأولى خلال معسكره المقام بمدينة جوليز الهولندية.
افتتح أحمد علي أهداف العنابي وأضاف أحمد راشد الهدف الثاني وأكمل الثلاثية الأرجنتيني سبستيان تيجالي.
وسيخوض فريق الوحدة مباراته الودية الثانية في المعسكر يوم الجمعة المقبل أمام أف سي تونتي الهولندي، والثالثة أمام فريق فينلو، أما الودية الرابعة ستلعب أمام أحد الفرق المحلية.
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