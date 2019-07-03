شكرا لقرائتكم خبر عن نادي تراث الإمارات يستضيف منتخب السباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مسبح نادي تراث الإمارات بجزيرة السمالية، تدريبات المنتخب الوطني للسباحة، وذلك في إطار التعاون الدائم بين النادي واتحاد الإمارات العربية للسباحة، لخدمة المنتخبات الوطنية وإعدادها للمشاركات الدولية. واستعان اتحاد الإمارات للسباحة براشد الرميثي مشرف فريق السباحة بنادي تراث الإمارات، لينضم إلى الجهاز الإداري للمنتخب في هذه الفترة، بجانب الاستعانة بمدرب فريق السباحة في النادي محمد أسعد المدهون للانضمام للجهاز الفني للمنتخب، كما تم اختيار سباحي النادي محمد راشد الحمادي، وسيف راشد الحمادي، وأحمد المرزوقي، للانضمام إلى المنتخب الوطني للسباحة.

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