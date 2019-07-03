أورييه أفضل لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى سيرجي أورييه لاعب منتخب كوت ديفوار الفائز بجائزة أفضل لاعب في لقاء كوت ديفوار وناميبيا سعادته الشديدة بالفوز بهذه الجائزة.

وقال اورييه: إنه سعيد بتأهل منتخب بلاده إلى دور ال16 خاصة بعد خروج الفريق من الدور الأول في بطولة الأمم الإفريقية في 2017.

وشدد على أن هذه هي آخر بطولة أمم سيلعبها مع منتخب بلاده؛ ولذلك فهو سعيد جداً؛ لفوز منتخبه وفوزه بلقب رجل المباراة.