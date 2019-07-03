شكرا لقرائتكم خبر عن أورييه أفضل لاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقال اورييه: إنه سعيد بتأهل منتخب بلاده إلى دور ال16 خاصة بعد خروج الفريق من الدور الأول في بطولة الأمم الإفريقية في 2017.
وشدد على أن هذه هي آخر بطولة أمم سيلعبها مع منتخب بلاده؛ ولذلك فهو سعيد جداً؛ لفوز منتخبه وفوزه بلقب رجل المباراة.
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