الظفرة يواصل التحضير لآسيوية الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فريق نادي الظفرة لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية في العاصمة أبوظبي بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين في الكشف الآسيوي الذي رفعه نادي الظفرة، ومن المنتظر أن يلتحق المحترفان الياباني والبرتغالي بتدريبات الفريق اعتباراً من الأسبوع الثاني من يوليو الجاري حسبما أفاد به حسن الحمادي مشرف عام الفريق، والذي أكد أن شركة الظفرة للألعاب الجماعية أسندت رئاسة البعثة إلى مرشد خلفان المرر نائب رئيس الشركة، على أن تغادر البعثة إلى بانكوك يوم 27 يوليو الجاري.ويذكر أن القرعة أوقعت الظفرة بطل وممثل الإمارات في المجموعة الرابعة مع كاظمة الكويتي وبطلي اليابان وإيران، وقال حسن الحمادي إن التدريبات تتواصل بصورة جيدة بإشراف المدرب البرتغالي روي جيماريتش وإن اللاعبين عازمون على بذل أقصى الجهود لتقديم أفضل المستويات وستتواصل التدريبات خلال الفترة القادمة في أبوظبي وستكون هناك حصص تدريبية في دبي أيضاً.

وأشاد الحمادي بجهود إدارة نادي الظفرة وشركة الألعاب الجماعية في توفير كل عوامل النجاح للفريق.