رينار: كنا مثل كبار السن في الشوط الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أن فريقه لم يدخل أجواء المباراة أمام جنوب إفريقيا إلا في الشوط الثاني، ولم يؤد بالشكل الطبيعي في الشوط الأول.

وقال رينار إن المغرب لم يلعب إلا في الشوط الثاني، مشيرا إلى أن منتخب جنوب إفريقيا كان قوياً جداً، خاصة أنه كان يحتاج إلى اللعب بطريقة هجومية لحاجته إلى نقاط المباراة وهو بشكل شخصي يبحث دائما عن النقاط الإيجابية، ولقد نجح في تحقيق مبتغاه من اللقاء بتسجيل هدف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأوضح: «في الشوط الأول كنا مثل كبار السن، وكان من الممكن أن تعاقبنا كرة القدم، أحياناً الساحرة المستديرة تصل إلى نتائج مختلفة، وأعتقد أن جنوب إفريقيا تستحق نقاطاً أكثر من التي جمعتها على مدار البطولة، نحن علينا في منتخب المغرب أن نلعب مباراة 90 دقيقة وليس شوطاً واحداً فقط مدته 45 دقيقة».

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وتابع: «لا أحب الحديث عن لاعبين بأسمائهم، اللاعبون فعلوا كل ما في وسعهم، ويجب النظر بشكل موضوعي فالناحية الإحصائية ممتازة، ولكن علينا الانتباه لدينا سباق جديد سوف يبدأ، إذا لم نتخذ حذرنا ونلعب بالشكل المناسب، فقد يحمل لنا دور الستة عشر أخباراً سيئة».

وقال: «لعبنا في مجموعة صعبة جداً، ولعبنا أول مباراة لنا أمام أضعف فرق المجموعة وقد كان لديهم قوة كبيرة وحوافز كثيرة، لقد عانينا من هذا الأمر ولكننا نجحنا في صناعة الفارق، ثم كانت لدينا مباراة أخرى أمام كوت ديفوار وهو فريق قوي في إفريقيا، وكان علينا أن نحذر جنوب إفريقيا في لقاء اليوم».

وأضاف: «من المبكر الحديث عن بطل النسخة الحالية من بطولة إفريقيا، هناك فرق قوية للغاية، لدينا الجزائر ومصر والسنغال ونيجيريا، ومدغشقر التي تقدم نتائج طيبة للغاية، توجد أمور جديدة ومفاجآت جديدة في دور الستة عشر، لأن اللقاء القادم لنا سيكون صعبا للغاية».

وأوضح: «أخرجت كريم الأحمدي لأنه حصل على بطاقة صفراء وكنت أخشى أن أفقده في المباراة القادمة، لقد شعر اللاعب ببعض الآلام، ولكنه طلب استكمال اللقاء، وبعد الإنذار قررت تغييره، ولم يكن لدينا أي إصابات».