تدريبات للهوكي والكرة في المطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق تدريبات الهوكي الأرضي وكرة القدم في أكاديمية المطية للمراحل السنية دون سن 15 سنة خلال شهر يوليو/تموز الجاري في ملاعب الأكاديمية في كل من دبي وعجمان وفلج المعلا، وأعلنت الأكاديمية عن فتح باب التسجيل يوم 10 يوليو/تموز الجاري.

وضمت الأكاديمية لعبة الهوكي الأرضي لأنشطتها وتستعد لضم رياضات أخرى في الفترة المقبلة ضمن استراتيجيتها حتى 2022، وتعاقدت الأكاديمية مع مدربين مؤهلين؛ للإشراف على تدريبات الصغار في كرة القدم والهوكي الأرضي.

وأوضح جمعة عتيق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن الأمور تسير بصورة جيدة في الأكاديمية، مبيناً أن الإدارة تدرس ضم عدد من الرياضات الأخرى لأنشطتها بعد الهوكي الأرضي، متوقعاً إقبالاً كبيراً على اللعبة من الصغار، وقال: إن الأكاديمية تعمل حالياً على تحضير الفريق الأول لكرة القدم؛ للمشاركة في دوري الدرجة الثانية، الذي أطلقه اتحاد الإمارات لكرة القدم مؤخراً في إطار الخطة الجديدة للاتحاد للموسم الرياضي الجديد، ومن المتوقع أن ينطلق الدوري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأفاد أن إدارة الأكاديمية تدرس عدة سير ذاتية لمدربين لاختيار مدرب؛ للإشراف الفني على الفريق في البطولة.