فينيكسيوس في طريقه إلى دبا

اقترب دبا الفجيرة الهابط لدوري الدرجة الأولى من التعاقد مع المهاجم البرازيلي فينيكسيوس سيلفا لاعب دبا الحصن السابق وهداف دوري الهواة في الموسم المنصرم للعب في صفوف النواخذة والمساهمة في عودة الفريق مجدداً لمصاف دوري الخليج العربي.

وأكد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول أن المفاوضات مع اللاعب البرازيلي سيلفا قطعت شوطاً كبيراً، وفي انتظار توقيع العقد الرسمي، مشيراً إلى أن الصفقة لو قدر لها النجاح تعد مكسباً للفريق الدباوي نظراً للمهارات الفنية التي يتمتع بها اللاعب فضلاً عن كونه هداف اًمن طراز عال، بالإضافة إلى خبرته ومعرفته الجيدة بدوري الأولى بعد أن سبق له المشاركة في صفوف العروبة ودبا الحصن، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور بين الطرفين بالشكل المنتظر ليكون أول الموقعين في خانة المحترفين الأجانب بكشوفات النواخذة للموسم الجديد.

يذكر أن دبا الفجيرة حدد ال20 من الشهر الجاري لانطلاقة برنامجه الإعدادي والتجمع الداخلي، بجانب تجديد الثقة في المدرب الوطني محمد الخديم فضلاً عن استعادة الفريق لأغلبية لاعبيه المعارين لأندية الهواة وفي مقدمتهم ثلاثي العروبة نهيان العبدولي وأحمد الحوسني وفهد الزخيري.