تعاون مثمر بين اتحادي أصحاب الهمم والتايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، إسماعيل علي حماد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو عضو اللجنة التنظيمية الخليجية، وذلك بمقر اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم بالشارقة، لبحث التعاون بين الاتحادين خلال المواسم القادمة ونشر رياضة الباراتيكواندو على مستوى أندية أصحاب الهمم بالدولة،

تطرق الحديث إلى أنواع الإعاقات المدرجة ضمن أجندة اتحاد أصحاب الهمم واللجان التي يشرف عليها، وأنشطة الاتحاد والمستوى الذي وصل إليه فرسان الإرادة من تحقيق الإنجازات.

وتركز الحوار حول سبل تعزيز أوجه التعاون في المجال الرياضي وتبادل الخبرات الفنية في رياضة الباراتيكواندو بما يعود بالنفع على الرياضيين من ذوي الإعاقات المختلفة وتحقيق الفائدة المرجوة.

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ورحب المهيري بهذه الزيارة لمقر رياضة أصحاب الهمم بدولة الإمارات، مؤكداً أن اتحاد الإمارات للتايكواندو لم يتردد لحظة في دعم فئة أصحاب الهمم ونشر لعبة الباراتيكواندو وتقديم كل الدعم الفني لهم وتنشيطها على المستوى المحلي وانتقاء الصفوة من اللاعبين خلال المواسم القادمة لإدراجهم ضمن الأجندة الدولية للعبة الباراتيكواندو.

وأوضح المهيري أن الخطة السنوية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز رياضة أصحاب الهمم في كافة الأنشطة الرياضية والتي من خلالها يتم انتقاء الصفوة من اللاعبين للمشاركة في المحافل الدولية وتمثيل الدولة.

وأكد إسماعيل علي حماد أن إنجازات فرسان الإرادة الإماراتية أصبحت في كل المجالات وخصوصاً في الرياضة حيث وضعوا بصمة واضحة لهم في مختلف المحافل الدولية، وقال: «يكفي أنهم رفعوا علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، وهذا إنجاز يستحق كل التقدير والدعم ونحن كاتحاد الإمارات للتايكواندو، نضع نصب أعيننا دائماً دعم هذه الفئة التي مثلت دولة الإمارات التمثيل المشرف، ونحن بدورنا سنقدم كل الدعم الفني للنهوض بهذه الرياضة في ساحات أصحاب الهمم سواء المحلية أو الدولية».