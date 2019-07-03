شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لمقيمي الحكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، الورشة التعريفية الثانية لمهام وعمل مقيمي الحكام، بمشاركة مجموعة من نخبة قضاة الملاعب الدوليين وحكام الدرجة الأولى المرشحين لدخول مجال التقييم، وبحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، حيث تمنى كل التوفيق لقضاة الملاعب في مجال تقييم الحكام، معتبراً أن تلك الخطوة ستسهم بشكل فعال في تطوير المنظومة التحكيمية الإماراتية.
وتأتي الورشة ضمن برنامج لجنة وإدارة الحكام لزيادة وتطوير قطاع المُقيمين عن طريق الاستعانة بقضاة الملاعب الدوليين والدرجة الأولى في تقييم حكام مباريات المراحل السنية خلال الموسم الرياضي المقبل. وتقدّم الورشة تعريفاً شاملاً لمهام وواجبات مقيم الحكام والأدوار المنوطة بعمله وآلية تقييم أداء الحكام خلال المباريات، بهدف تطوير الأداء الفني للحكام وتعزيز قدراتهم.
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