اتفاقية تعاون بين دبي الرياضي والأكاديمية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرم مجلس دبي الرياضي و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية» اتفاقية تعاون لتوحيد جهود الطرفين في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أوساط طلبة الجامعات في دبي وجعلها أسلوب حياة باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية ومجالاً لتعزيز التعارف والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع.

ووقع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومحمد عبدالله المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعبدالله خليفة بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مجموعة تيكوم»، وعدد من مديري الإدارات والأقسام في المجلس و«تيكوم».

وتأتي اتفاقية التعاون بين الطرفين ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتطوير الرياضة المجتمعية في دبي بالتعاون مع كبريات الهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، وهي المبادرة التي أصبحت المظلة لتوحيد كافة الجهود لتنظيم وتطوير الفعاليات الرياضية المجتمعية بدبي.

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وقال سعيد حارب: «مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة وطنية مهمة تعمل في مجال المعرفة والتعليم وتدرك أهمية الرياضة لتحقيق أهدافها وخدمة الوطن من خلال رعاية فئة الشباب علمياً ورياضياً وسلوكياً».

فيما قال محمد عبدالله المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة: «الرياضة كما التعليم صناعة، وبوضع أيدينا معاً نستطيع الوصول إلى أفضل النتائج بما فيه مصلحة طلابنا وتقديم أفضل الخدمات الرياضية لهم، كما أن إمكاناتنا العلمية وتسخيرها في المجال الرياضي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي سترتقي بمستوى الإنجاز إلى حدود جديدة تجتمع فيها خبراتهم الرياضية مع الأبحاث العلمية التي نستطيع المساهمة بها، وهو ما نأمل أن يسهم بنقل الأحداث التي يرعاها مجلس دبي الرياضي إلى داخل المؤسسات التعليمية الموجودة في مدينة دبي الأكاديمية ومجمع دبي للمعرفة».

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين مجلس دبي الرياضي و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية» في جميع المبادرات الرياضية المختلفة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية على مدار العام تحت مظلة «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، وتسجيل جميع الأحداث الرياضية التي تقيمها الأكاديمية على موقع مجلس دبي الرياضي، إلى جانب دعم مشاركة الطلاب في برامج التدريب والعمل التطوعي، الترويج لفعاليات مجلس دبي الرياضي لدى الجامعات والطلاب، تسهيل تواصل مجلس دبي الرياضي مع الجامعات، دعم المجلس في مجالات البحث العلمي والدراسات ذات الصلة بالرياضة وتزويد المجلس بالكتب والدوريات ذات العلاقة بالرياضة.

كما تتضمن الاتفاقية تشجيع المستثمرين على إقامة منشآت رياضية في الأراضي التابعة للأكاديمية وتسهيل أعمالهم.