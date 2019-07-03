الكولومبي تيسيلو يتلقى تهديدات بالقتل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف الكولومبي الدولي ويليام تيسيلو بتلقيه تهديدات بالقتل بسبب دوره في خروج منتخب البلاد من بطولة كوبا أمريكا على يد تشيلي بركلات الترجيح رغم أنها فازت في مبارياتها الثلاث الأولى بدور المجموعات.

وانتهت المباراة في معقل كورنثيانز بمدينة ساوباولو الجمعة صفر- صفر في الوقت الأصلي ثم تقدم تيسيلو لتنفيذ الركلة الحاسمة بعدما وصلت النتيجة ل 4-4 لكنه سددها بعيدة عن الشباك مانحاً أليكسيز سانشيز الفرصة للتسجيل والصعود بتشيلي.

وتحدثت دانييللا ميجيا زوجة لاعب ليون الكولومبي عبر إنستجرام عن تفاصيل التهديدات التي تلقتها العائلة فيما علق تيسيلو قائلاً «نعم، التهديدات صحيحة، كتبوا لزوجتي وأعادت نشرها لكنني لم أنشر ما وصل إلي». وأشارت إحدى الرسائل لحادث اغتيال اللاعب ايسكوبار بعد الهزيمة من الولايات المتحدة 2-1 في مونديال 1994 وورد فيها: «أتمنى أن يحصل معه مثلما حصل مع أندريس ايسكوبار». وشهد مونديال روسيا 2018 شيئاً مماثلاً إذ تلقى لاعبو المنتخب رسائل بعد 3 دقائق فقط من بدء كولومبيا حملتها ثم تلقى كارلوس سانشيز وماتيوز أوريبي وكارلوس باكا تهديدات لأنهم أهدروا ركلاتهم في مباراة الخسارة من إنجلترا بالجولة الثانية من البطولة.