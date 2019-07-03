شطرنج الإمارات يخاطب الاتحاد الدولي بملف تمكين المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدرس اتحاد الشطرنج مخاطبة نظيره الدولي وتقديم ملف عن تمكين المرأة في الرياضة الإماراتية، خاصة أن المرأة تميزت بشكل كبير في رياضة الشطرنج على مستوى المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، وأيضاً وجود الأندية المتخصصة ودمج أصحاب الهمم ووصل الأمر إلى كوادر في مجال التحكيم والإدارة من خلال تولي قيادة الأجهزة الفنية.

ويقدم اتحاد الشطرنج نموذجاً مميزاً في تمكين المرأة حيث تقام سنوياً 17 بطولة للإناث، وهي بطولات متساوية مع بطولات الذكور، بجانب وجود 5 أندية متخصصة للفتيات في الشطرنج، بجانب وجود لجنة نسائية في الاتحاد تدير النشاط النسائي، ووجود حكمات مواطنات دوليات يتيح لهن الاتحاد تحكيم بطولات الإناث، ومن أبرز الحكمات الدوليات حالياً هبة عبدالكريم ومريم منصور وجواهر الجسمي ومريم محمد ومروة صفر.

وأكدت فوزية عباس رئيسة الجهاز الفني بالاتحاد أن التفكير في مخاطبة الاتحاد الدولي بما يقوم به اتحاد الشطرنج من تمكين المرأة بهدف التأكيد على ما تقوم به دولة الإمارات في تمكين المرأة في كل المجالات وليست الرياضية فقط.