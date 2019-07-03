اخبار الرياضه

شطرنج الإمارات يخاطب الاتحاد الدولي بملف تمكين المرأة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شطرنج الإمارات يخاطب الاتحاد الدولي بملف تمكين المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدرس اتحاد الشطرنج مخاطبة نظيره الدولي وتقديم ملف عن تمكين المرأة في الإماراتية، خاصة أن المرأة تميزت بشكل كبير في الشطرنج على مستوى المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، وأيضاً وجود الأندية المتخصصة ودمج أصحاب الهمم ووصل الأمر إلى كوادر في مجال التحكيم والإدارة من خلال تولي قيادة الأجهزة الفنية.

ويقدم اتحاد الشطرنج نموذجاً مميزاً في تمكين المرأة حيث تقام سنوياً 17 بطولة للإناث، وهي بطولات متساوية مع بطولات الذكور، بجانب وجود 5 أندية متخصصة للفتيات في الشطرنج، بجانب وجود لجنة نسائية في الاتحاد تدير النشاط النسائي، ووجود حكمات مواطنات دوليات يتيح لهن الاتحاد تحكيم بطولات الإناث، ومن أبرز الحكمات الدوليات حالياً هبة عبدالكريم ومريم منصور وجواهر الجسمي ومريم محمد ومروة صفر.

وأكدت فوزية عباس رئيسة الجهاز الفني بالاتحاد أن التفكير في مخاطبة الاتحاد الدولي بما يقوم به اتحاد الشطرنج من تمكين المرأة بهدف التأكيد على ما تقوم به دولة الإمارات في تمكين المرأة في كل المجالات وليست فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شطرنج الإمارات يخاطب الاتحاد الدولي بملف تمكين المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا