شكرا لقرائتكم خبر عن سارابيا أولى صفقات سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني بابلو سارابيا من إشبيلية بموجب عقد لمدة خمسة أعوام، في أولى صفقاته، مقابل 20 مليون يورو.
وبدأ سارابيا (27 عاماً) مسيرته الكروية مع الفريق الرديف لريال مدريد، وفاز مع المنتخب الإسباني بكأس أوروبا للشباب عام 2013.
وتأتي خطوة التعاقد مع سارابيا لتعويض رحيل لاعب الجناح الشاب موسى ديابي (19 عاما) إلى باير ليفركوزن الألماني مقابل 15 مليون يورو.ويبحث نادي العاصمة عن بديل للاعبه أدريان رابيو الذي انتقل إلى يوفنتوس ، حيث من المتوقع ان يتعاقد مع لاعب الوسط الاسباني أندر هيريرا لاعب مانشستر يونايتد السابق.
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