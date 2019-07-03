تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2019.. ومشوار الفراعنة للنهائي صعب !!

يبدأ الفراعنة مشوارهم في الأدوار الإقضائية في بطولة أمم أفريقيا، مع صافرة البداية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في إطار دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وهذا بعدما نجح المنتخب المصري في بلوغ هذا الدور عقب تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، في حين تاهل منتخب جنوب أفريقيا إلى هذا الدور عبر تحقيقه المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ليقع وجهًا لوجه مع أصحاب الأرض ومنظم البطولة المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

تنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، مساء السبت الموافق 6-7-2019، وهذا على أرضية ملعب القاهرة الدولي والذي يحتضن مباريات منتخب مصر في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وعن القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، فإن المشاهد المصري سيكون أمام خيارين لمشاهدة هذه المباراة، الأول وهو قناة تايم سبورت، والتي تنقل البطولة عبر التردد الأرضي، والثاني هو قناة بي إن سبورتس القطرية، والتي تنقل البطولة بشكل حصري عبر الأقمار الصناعية في الوقت العربي.

كيف سيكون مشوار منتخب مصر إلى المباراة النهائية في كأس الأمم

في حالة تأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي وتفوقه على منتخب جنوب أفريقيا، فإن مصر ستلعب مع الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا في دور الثمانية، وفي حالة نجح المنتخب المصري في تحقيق الإنتصار والعبور من هذه المواجهة الصعبة، فإنه سيكون على موعد مع مواجهة عربية مرتقبة مع أقوى منتخبات البطولة في نسختها الحالية، وهو منتخب الجزائر.