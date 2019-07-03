موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

تبدأ مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مع مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وذلك بعدما تأهل المنتخب المصري من المجموعة إلى الدور الثاني بعدما حصد نحو 9 نقاط كاملة، ليتصدر هذه المجموعة، وذلك في الوقت الذي صعد فيه منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما حصد المركز الثالث في المجموعة الرابعة والتي كانت تضم بجواره كلًا من المغرب وكوت ديفوار.

وخلال هذا التقرير ستكونوا على موعد مع تغطية حصرية وشاملة لكل ما يخص مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في دور ثمن النهائي في بطولة الكان 2019.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور ال16 بكأس أمم أفريقيا

وتنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، وذلك مساء يوم السبت المقبل، والموافق 6 يوليو الجاري، على ارضية ملعب إستاد القاهرة الدولي، وبحضور جماهيري قد يصل لنحو 90 ألف مشجع، خاصة بعدما قالت شركة تذكرتي، بأنها تتوقع نفاذ كل التذاكر الخاصة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا المرتقبة خلال الساعات المقبلة.

وتنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، عبر قناة تايم سبورت بالتردد الأرضي فقط، في حين تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباراة الفراعنة مع منتخب الأولاد وهو لقب جنوب أفريقيا بشكل حصري على الترددات الفضائية.

في حالة صعود مصر على جنوب أفريقيا.. من سيكون الخصم التالي؟

وبحسب ما تشير إليه قرعة البطولة، فإن المنتخب المصري قد وقع في طريق منتخب جنوب أفريقيا في دور ال16، وفي حالة تحقيق الفراعنة للفوز على حساب جنوب أفريقيا، فإن منتخب مصر سيلعب مع الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا في دور ربع النهائي على أرضية إستاد القاهرة أيضًا.