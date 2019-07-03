مَن المتأهل؟ نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء بطولة كأس الأمم الأفريقية

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا، حيث يخوض المنتخب التونسي مباراة شاقة أمام المنتخب الموريتاني ضمن اللقاء الأخير من المجموعة الخامسة يهدف فيها إلى التأهل بعد تعادله في المباراتين الماضيتين، ساعيًا إلى حسم هذا الصراع الكروي والاستحواذ على اللقب لإسعاد جماهيره المتوافدين في الاستاد، بالسطور التالية سوف نتعرف على ملخص مباراة تونس وموريتانيا.

ملخص نتيجة مباراة تونس وموريتانيا

تونس موريتانيا 0 0

وقال أسامة الحدادي لاعب منتخب تونس لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب تعاهدوا فيما بينهم على بذل أفضل ما في وسعهم لإحراز النصر والتأهل بشمكل رسمي في البطولة القارية الأفريقية التي ترفع اسم البلاد رياضيا، يأتي ذلك في ختام دور المجموعات المعقود اليوم الثلثاء على ملعب السويس الرياضي، مؤكداً أن هناك تسحينات في المران قبل خوض المباراة.

فيما أشار الفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، أن ضمان التأهل للدور السادس عشر يلزمه انتصار الفريق وحصوله على الثلاث نقاط في تلك المباراة الحاسمة التي تبدأ مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المدير الفني للمنتخب التونسي، أن فرجاني ساسي سوف يلعب أساسيًا بدلاً من غيلان الشعلالي، وذلك بسبب حصوله على إنذارين، هذا ولن يتمكن اللاعب أيمن بن محمد من المُشاركة نظراً لإصابته، بالإضافة إلى أنه سيتم اختيار الحارس على أساس الصفاء الذهني والنفسي تجنبًا للأخطاء الفادحة التي قد تحدث في مباراة الليلة.

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يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 ماكس بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت تونس، 19:00 بتوقيت موريتانيا، على أن تُدار بصافرة الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

أشار المدير الفني لمنتخب موريتانيا كورنتين مارتينيز، أنه بالرغم من القوة الهائلة لمنتخب تونس، إلا أن موريتانيا تسعى لدخول التاريخ من خلال تسجيل هدف النصر، خصوصًا أن الفريق يملك لاعبين على أعلى مستوى بل ولديهم عقول كروية ممتازة، هذا ولن يُشارك هرونا ديمبا بسبب إصابتهملخص نتيجة مباراة تونس وموريتانيا.

دخول اللاعبين ستاد الملعب الرياضي لإلقاء النشيد الوطني والقيام ببعض تمرينات الإحماء.

نظراً لتاريخ تونس العريق، فإنه مرشح للفوز بالبطولة ومواصلة الأدوار القادمة حال فوزه اليوم، الجميع يتفق على صعوبة اللقاء ولكن قليل من الرغبة وكثير من العمل يجعله يتقدم البطولة.

هجوم ناحية المرمى التونسي ولكن خارج الشباك.

ادما با قطع كرات

وهبي الخزري تعرض لخطأ

وهبي الخزري تسديدة خارج القائمين والعارضة

كريم العواضي قطع كراتملخص نتيجة مباراة تونس وموريتانيا.

يوسف المساكني تعرض لخطأ

ديلان برون تشتيت

أسامة الحدادي ارتكب خطأ

المصطفى دياو مراوغة

محمد الدلة تسديدة خارج القائمين والعارضة.

إسماعيل ديخيت تعرض لخطأ.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا، الدقيقة السابعة والثلاثيين: عرضية متقنة في منطقة الجزاء للاعب مصطفى دياو ومحاولة من الهجوم لموريتانيا بالجبهة اليمنى، ولكن مرت الكرة قريبا من القائم الأيسر للمرمى.