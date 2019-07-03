نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم امم افريقيا 2019 وموعد مواجهة تونس القادمة

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نتيجة مباراة تونس وموريتانيا في كأس الامم الافريقية 2019، لقاء حاسم وهام للغاية على ستاد السويس بين تونس وموريتانيا في إطار المرحلة الأخيرة من المجموعة الخامسة لأمم افريقيا لكرة القدم، ولن يكون هناك بديل سوى الفوز للمنتخبين إذا أراد أحدهم بلوغ الدور المقبل من البطولة القارية الهامة.
يبدأ اللقاء المرتقب بين المنتخبين في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة مباراة تونس اليوم عبر قناة بين سبورت bein sport hd max وأيضاً من خلال تايم سبورت البث الأرضي مع تغطية مميزة لكافة الاستعدادات، وسيسعى منتخب المرابطون إلى تحقيق الفوز الأول لهم على تونس بعدما ألتقيا ثلاث مرات من قبل على مدار التاريخ، تلقى هزيمتين وتعادل وحيد ولم يعرف طعم التفوق على نسور قرطاج.
وسيقوم بالتعليق على المباراة الحاسمة من أجل الصعود لدور الستة عشر تونس وموريتانيا اليوم المعلق المصري علي محمد علي.
تلك هي المشاركة الأولى لمنتخب المرابطون في أمم افريقيا تاريخياً ويسعى الجهاز الفني واللاعبين إلى تحقيق الانتصار الاول لهم.
وتعادل منتخب تونس في المباراتين الماضيتين بنتيجة 1-1 أمام أنجولا ومالي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني هزيمة ثقيلة أمام مالي برباعية قبل أن يتعادل سلبياً أمام أنغولا.
التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج جاءت كالآتي: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: أسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان براون – وجدي كشريدة، خط الوسط: إلياس السخيري – نعيم السليتي – كريم العواضي، الهجوم: يوسف المساكني – وهبى الخزري – بسام الصرارفي.
خلال اللقاءات السابقة بين منتخب تونس وموريتانيا، أحرز لاعبي نسور قرطاج 22 هدفاً مقابل 5 أهداف فقط للمرابطون في شباك المنافس.
اقترب حكم الساحة من اطلاق صافرة البداية على ارضية ملعب السويس، كل التمنيات بالتوفيق للمنتخبين في تقديم وجبة كروية دسمة.
- بدأت مباراة تونس وموريتانيا الان وسط سيطرة تامة من جانب لاعبي النسور ولكن بلا فاعلية على المرمى.
- التعادل السلبي مستمر بين الفريقين وعدم وجود فرص حقيقية على مرمى الخصم حتى الآن.
- تسديدة رائعة جداً من اللاعب محمد يانج لاعب موريتانيا بعيدة عن مرمى تونس.
- منتخب موريتانيا منظم ويلعب على استغلال الفرص ويلعبوا بتكتل وهم اصحاب المبادرة الهجومية في هذه المباراة.
- تدخل قوي من مدافع موريتانيا على لاعب تونس والحكم يحتسب خطأ ولكن الكرة تمر بسلام على الحارس.
- نصف ساعة والاستحواذ لصالح منتخب تونس ويوسف المساكني يحاول إيجاد ثغرة لخطف الهدف الاول.
- الحارس معز حسن يتألق ويحافظ على مرماه خالياً من الاهداف بعد تصديه لانفراد تام.
- انتهى الشوط الأول بين تونس وموريتانيا بنتيجة 0-0، نترقب ما سوف تشهده دقائق الشوط الثاني للقاء.
- استحواذ على الكرة من جانب لاعبي نسور قرطاج في محاولة لإحراز الهدف الاول ولكن دفاع المرابطون قوي جداً.
- أخر الدقائق من المواجهة المميزة وتقترب من نهايتها بالتعادل الذي سيقصي منتخب موريتانيا بشكل رسمي من البطولة.
- ركلة حرة في مكان مميز لصالح المنتخب التونسي بعد تدخل عنيف من اللاعب علي عبيد.
- نهاية شوطي مباراة تونس وموريتانيا سلبياً لتصعد نسور قرطاج لدور الـ 16 وتلتقي المنتخب الغاني يوم الاثنين المقبل.