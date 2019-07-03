نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم امم افريقيا 2019 وموعد مواجهة تونس القادمة

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا في كأس الامم الافريقية 2019، لقاء حاسم وهام للغاية على ستاد السويس بين تونس وموريتانيا في إطار المرحلة الأخيرة من المجموعة الخامسة لأمم افريقيا لكرة القدم، ولن يكون هناك بديل سوى الفوز للمنتخبين إذا أراد أحدهم بلوغ الدور المقبل من البطولة القارية الهامة.

يبدأ اللقاء المرتقب بين المنتخبين في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة مباراة تونس اليوم عبر قناة بين سبورت bein sport hd max وأيضاً من خلال تايم سبورت البث الأرضي مع تغطية مميزة لكافة الاستعدادات، وسيسعى منتخب المرابطون إلى تحقيق الفوز الأول لهم على تونس بعدما ألتقيا ثلاث مرات من قبل على مدار التاريخ، تلقى هزيمتين وتعادل وحيد ولم يعرف طعم التفوق على نسور قرطاج.

وسيقوم بالتعليق على المباراة الحاسمة من أجل الصعود لدور الستة عشر تونس وموريتانيا اليوم المعلق المصري علي محمد علي.

تلك هي المشاركة الأولى لمنتخب المرابطون في أمم افريقيا تاريخياً ويسعى الجهاز الفني واللاعبين إلى تحقيق الانتصار الاول لهم.

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وتعادل منتخب تونس في المباراتين الماضيتين بنتيجة 1-1 أمام أنجولا ومالي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني هزيمة ثقيلة أمام مالي برباعية قبل أن يتعادل سلبياً أمام أنغولا.

التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج جاءت كالآتي: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: أسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان براون – وجدي كشريدة، خط الوسط: إلياس السخيري – نعيم السليتي – كريم العواضي، الهجوم: يوسف المساكني – وهبى الخزري – بسام الصرارفي.

خلال اللقاءات السابقة بين منتخب تونس وموريتانيا، أحرز لاعبي نسور قرطاج 22 هدفاً مقابل 5 أهداف فقط للمرابطون في شباك المنافس.

اقترب حكم الساحة من اطلاق صافرة البداية على ارضية ملعب السويس، كل التمنيات بالتوفيق للمنتخبين في تقديم وجبة كروية دسمة.