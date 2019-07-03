موراي وسيرينا يخوضان منافسات الزوجي المختلط في بطولة ويمبلدون

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أعلن فريق لاعب كرة المضرب البريطاني أندي موراي الثلاثاء أن الأخير سيشارك إلى جانب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في منافسات الزوجي المختلط في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المقامة حاليا في لندن.

وكان موراي، المصنف أول عالميا سابقا والذي لعب مؤخرا منافسات الزوجي بعد غياب خمسة أشهر وعملية جراحية في الورك، يبحث عن لاعبة منذ أسابيع للعب في بطولة ويمبلدون. وكان البيطاني أقنع الفرنسي بيار-هوغ هيربير في زوجي الرجال، لكنه كشف عن صعوباته في إيجاد شريك الزوجي المختلط.

وكان موراي، بطل ويمبلدون مرتين، صرح الأسبوع الماضي خلال دورة كوينز البريطانية "أعترف بأنني رُفِضْتُ من قبل العديد من اللاعبات". الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة أولى عالميا في منافسات الزوجي رفضتا الدعوة.

وكانت سيرينا، المتوجة 7 مرات في ويمبلدون، فتجت الباب أمام مشاركتها مع موراي قبل بدء البطولة عندما قالت "أنا مستعدة. أشعر بحالة جيدة الآن، وبالتالي فأنا مستعدة بالفعل".

وحجزت سيرينا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، بطاقتها إلى الدور الثاني لمنافسات الفردي بسهولة الثلاثاء إثر تغلبها على الإيطالية جوليا غاتو-مونتيكوني الصاعدة من التصفيات 6-2 و7-5.

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وتلتقي سيرينا الساعية الى اللقب الـ24 في الغراند سلام لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، في الدور المقبل مع السلوفينية الواعدة كايا يوفان (18 عاما) والتي تغلبت على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-4 و2-6 و6-4.

وكان موراي (32 عاما) قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أنه سيعتزل نهائيا بعد البطولة الإنكليزية التي توج بلقبها مرتين (2013 و2016) بسبب الآلام المستمرة التي يعاني منها في وركه، لكنه يحظى ببعض الأمل بعد خضوعه لعملية جراحية وعدم الشعور بألم من بعدها.

وأبدى موراي في آذار/مارس الماضي رغبته في "مواصلة اللعب"، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه لا يعرف ما اذا كان ذلك ممكنا.

وأوضح "ما قلته سابقا بأنني اذا لم أكن في حالة جيدة، فإنني سأتوقف بعد ويمبلدون. في المقابل، إذا شعرت بأني في حالة جيدة، فمن المنطقي بالنسبة إلي أن آخذ الوقت لكي اكون في أفضل ظروف ممكنة قبل محاولة اللعب مجددا في الفردي".

وتراجع تصنيف موراي الى المركز 227 عالميا بعد غيابه الطويل عن الملاعب، وهو يأمل بأن يحذو حذو الأميركي بوب براين اختصاصي منافسات الزوجي، والذي عاود اللعب بعد خضوعه لعملية مماثلة.