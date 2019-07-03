الولايات المتحدة إلى نهائي مونديال السيدات للمرة الثالث تواليا

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بلغ المنتخب الأميركي حامل اللقب المباراة النهائية الثالثة تواليا بفوزه على نظيره الإنكليزي 2-1 الثلاثاء في ليون في الدور نصف النهائي للنسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات في كرة القدم 2019 في فرنسا.

وتدين الولايات المتحدة بفوزها إلى كريستن بريس (10) وأليكس مورغان (31) اللتين سجلتا الهدفين في الدقيقتين 10 و31، وحارسة مرماها أليسا نايهير التي تصدت لركلة جزاء في الدقيقة 84 انبرت لها ستيفاني هوتون وأهدرت فرصة إدراك التعادل بعدما سجلت مواطنتها ألين وايت الهدف الوحيد لمنتخب بلادهما في الدقيقة 19.

وهي المرة الخامسة التي تبلغ فيها الولايات المتحدة النهائي حيث توجت اعوام 1991 و1999 و2015 وحلت وصيفة عام 2011.

في المقابل فشلت انكلترا للمرة الثانية تواليا في تخطي دور الاربعة بعدما حلت ثالثة في نسخة 2015.

وتلتقي الولايات المتحدة في النهائي الاحد المقبل في ليون مع هولندا أو السويد اللذين يلتقيان غدا على الملعب ذاته.

والفوز هو السادس تواليا للولايات المتحدة في النسخة الحالية، بعد ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على تايلاند وتشيلي والسويد في المجموعة السادسة، وعلى اسبانيا 2-1 في ثمن النهائي، وفرنسا المضيفة بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي.

وخاضت الولايات المتحدة دور الاربعة للمرة الثامنة تواليا في العرس العالمي حيث حلت ثالثة اعوام 1995 و2003 و2007.

في المقابل، منيت إنكلترا التي يشرف على تدريبها لاعب مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل، بخسارتها الأولى في البطولة بعد 5 انتصارات بينها ثلاثة في دور المجموعات على اسكتلندا والارجنتين واليابان وصيفة عام 2015 في المجموعة الرابعة، وواحد على الكاميرون بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، وآخر على النروج 3-صفر في ربع النهائي.

- تفوق أميركي في غياب رابينو -

وكانت الولايات المتحدة التي غابت عن صفوفها نجمتها ميغان رابينو بعدما فضلت المدربة جيل إيليس الإبقاء عليها في دكة البدلاء، صاحبة الأفضلية منذ البداية، ومنحتها كريستن بريس التقدم مبكرا بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر كرة عرضية لكيلي اوهارا (10).

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ونجحت انكلترا في ادراك التعادل عبر ايلين وايت عندما تلقت كرة عرضية من بيث ميد من الجهة اليسرى فتابعتها بيمناها في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فارتطمت بالقائم وعانقت الشباك (19).

وهو الهدف السادس لوايت في البطولة فانفردت بصدارة الهدافين.

وأنقذت حارسة مرمى انكلترا كارلاي تيلفورد مرماها من هدف ثان بتصديها لتسديدة قوية لروز ليفيل (24).

وأعادت أليكس مورغان التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الثلاثين ، التقدم للولايات المتحدة بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ليندساي هوران فتابعتها على يمين الحارس (31).

وهو الهدف السادس لمورغان فلحقت بوايت الى صدارة الهدافين بفارق هدف عن مواطنتها رابينو والاسترالية سامانثا كير.

وانقذت الحارسة الاميركية نايهير مرماها من التعادل بابعادها تسديدة قوية لكيرا والش (33).

ونجحت انكلترا في ادراك التعادل عبر وايت اثر تلقيها كرة من جيل سكوت خلف الدفاع لكن الحكمة البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا ألغت الهدف بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" (67).

ولجأت الحكمة مرة ثانية لتقنية الفيديو لتمنح ركلة جزاء لوايت اثر عرقلتها من بيكي ساوربرن أمام المرمى، فانبرت لها ستيف هوتون وتصدت لها الحارسة نايهير (84).

وأكملت انكلترا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد المدافعة ميلي برايت لتلقيها البطاقة الصفراء الثانية (86).

ملخص المباراة: