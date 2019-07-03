شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وملاعب مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى، ليكتمل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وتشهد مصر لأول مرة دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية فى تاريخ البطولة، بعدما تم تعديل النظام بزيادة المنتخبات لـ24 منتخبا بدلا من 16 منتخب وتأهل أصحاب المراكز الأول والثانى من المجموعات الـ6، بجانب 4 منتخبات "أفضل ثوالث".

ويرصد ”الخليج 365” مواعيد وملاعب مواجهات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة والتى تنطلق مساء الجمعة المقبل، حيث جاء جدول المباريات كالتالى.

- المغرب (أول المجموعة الرابعة) VS بنين (ثالث المجموعة السادسة) الساعة 6.00 مساء بملعب استاد السلام.

- أوغندا (ثانى المجموعة الأولى) VS السنغال (ثانى المجموعة الثالثة) الساعة 9.00 مساء بملعب استاد القاهرة.

Advertisements

- نيجيريا (ثانى المجموعة الثانية) VS الكاميرون (ثانى المجموعة السادسة) الساعة 6.00 مساء بملعب استاد الإسكندرية.

- مصر (أول المجموعة الأولى) VS جنوب أفريقيا (ثالث المجموعة الرابعة) فى الساعة 9.00 مساء بملعب استاد القاهرة.

- مدغشقر (أول المجموعة الثانية) VS الكونغو (ثالث المجموعة الأولى) فى الساعة 6.00 مساء بملعب استاد الإسكندرية.

- الجزائر (أول المجموعة الثالثة) VS غينيا (ثالث المجموعة الثانية) فى الساعة 9.00 مساء بملعب استاد 30 يونيو.

- مالى (أول المجموعة الخامسة) VS كوت ديفوار (ثانى المجموعة الرابعة) الساعة 6.00 مساء بملعب استاد السويس.

- غانا (أول المجموعة السادسة) VS تونس (ثانى المجموعة الخامسة) الساعة 9.00 مساء بملعب استاد الإسماعيلية.