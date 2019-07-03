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صور.. تدريب منتخب مصر استعدادًا لمباريات دور الـ16 بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي، خافيير أجيري، تدريباته باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

واقترب منتخب مصر من مواجهة منتخب جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، أو صاحب المركز الثالث فى المجموعة الخامسة ما بين منتخبات تونس أو أنجولا أو موريتانيا.

وتقام مباراة منتخب مصر يوم السبت في التاسعة مساءً باستاد القاهرة في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

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تدريب منتخب مصر

 

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تدريب منتخب مصر

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

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اجيري و سلجادو

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الجهاز الفني لمنتخب مصر

 

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مروان محسن 

 

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محلل أداء منتخب مصر

 

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تدريب المنتخب استعدادًا لدور الـ16

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و٢٠٠٠  و ١٩٧٤ ، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الأولى تاهل الفريق ب٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.

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